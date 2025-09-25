Regiones

Más de 200 empresas estarán en la Tercera Rueda de Negocios ‘Conéctate con el Magdalena’

Con esto se busca crear espacios que se puedan convertir en espacios reales lo que permitirá abrir mercados y generar negocios para emprendedores y empresarios.

Santa Marta

Empresarios y emprendedores del Magdalena tienen una cita este 16 y 17 de octubre en la tercera Rueda de Negocios ‘Conéctate con el Magdalena’, una plataforma estratégica de conexión y oportunidades para el comercio de la ciudad.

“El primer día de la Rueda será multisectorial, con 14 rondas de negociación y más de 200 empresas locales, nacionales e internacionales. El segundo día tendrá un enfoque turístico, realizado por primera vez, con 9 rondas de negociación y más de 230 citas previstas”, destacó Silvia Medina Romero, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

