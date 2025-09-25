SuperSalud impuso medida cautelar al FOMAG por atención en salud de maestros

Este miércoles, 24 de septiembre, se conoció que la SuperSalud impuso medida cautelar al FOMAG por la atención en salud a los maestros.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, la medida tendrá una vigencia de tres meses, que inició el pasado 23 de septiembre e irá hasta el próximo 23 de diciembre y la cual, según lo señalado por el ente de vigilancia, busca cesar de las acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Señala el documento expedido por la SuperSalud que, “en consecuencia, el FOMAG, su Consejo Directivo y la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Fondo, deberán detener prácticas que afecten la oportunidad y accesibilidad en la prestación de servicios de salud, así como el incumplimiento en los pagos a la red de prestadores y proveedores”.

En la resolución se ordena al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, proponer en un plazo máximo de 5 días hábiles, un plan de contingencia con cronogramas, responsables y recursos definidos, el cual deberá presentar su Consejo directivo a la Fiduprevisora, “orientado a superar los hallazgos detectados. De igual manera, deberá garantizar la red nacional de prestación de servicios, asegurar el monitoreo de la atención y pagos oportunos a prestadores, así como la gestión de riesgos en salud y respuesta a las PQR de los afiliados”.

Por su parte la Fiduprevisora S.A. deberá aprobar y ejecutar el plan y será la encargada de hacer seguimiento, remitiendo informes semanales sobre su cumplimiento, con la información financiera y contable actualizada, así como garantizar el flujo de recursos y la contratación adecuada de la red de servicios.

Finalmente, la SuperSalud anunció que realizará un seguimiento especial, presencial y permanente en la sede de la Fiduprevisora para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas.