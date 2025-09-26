Capturan en Bogotá a alias ‘Toca’, extraditable por tráfico de cocaína en biodiésel

En Bogotá, la Policía Nacional, en coordinación con las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Bogotá y Buenos Aires, hicieron efectiva la Notificación Roja contra Carlos Julio Poveda Medina, alias ‘Toca’, quien tendría un historial de antecedentes ligado al tráfico internacional de estupefaciente.

Según el general Carlos Triana, director general de la Policía Nacional, el ciudadano colombiano es requerido por las autoridades de Argentina por los delitos de contrabando agravado y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, lideraba una organización criminal dedicada al envío de cocaína desde Argentina hacia España.

Según la información, el método utilizado consistía en diluir la droga en biodiésel que posteriormente era transportado en contenedores con destino a las ciudades de Vigo y Santiago de Compostela.