Consejo de Estado anuló elección de Campo Elías Ramírez como alcalde de Girón por doble militancia

La Sección Quinta del Consejo de Estadi ratificó la decisión que había emitido el Tribunal Administrativo de Santander de anular la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde de Girón, Santander, por doble militancia.

Ramírez, que recibió el aval del partido Liga de Gobernantes, habría apoyado a candidatos al concejo avalados por otras colectividades como Mais y La U. Por lo que el alto tribunal confirmó que hubo doble militancia.

A pesar de que en las últimas horas el abogado apoderado del mandatario haía solicitado que se tuviera en cuenta otras pretensiones, el alto tribunal decidió mantener en firme la decisión del tribunal en Santander.

Ahora, el gobernador de Santander deberá ser notificado de esta decisión para designar un alcalde encargado y posterior a eso, recibir una terna e ir a elecciones atípicas.