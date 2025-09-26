Destruida refinería artesanal de los Comandos de Frontera en Putumayo

La Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, lograron la ubicación y destrucción de una refinería artesanal utilizada para el procesamiento ilegal de hidrocarburos, en zona rural de la vereda Brisas del Río, municipio de Orito, departamento del Putumayo.

Unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 30 de la Armada de Colombia ubicaron la estructura ilegal, en la cual se hallaron 13.208 galones de petróleo, un tanque tipo “marciano” y una piscina de almacenamiento de crudo, los cuales fueron destruidos de manera controlada en el área.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la refinería artesanal pertenecería presuntamente al Grupo Armado Organizado residual -GAOr- “Comandos de Frontera – Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.

Con esta acción, se logró una afectación económica superior a los 95 millones de pesos.