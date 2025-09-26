Fiscalía confirmó que exescolta de fiscal del caso de Nicolás Petro haría parte del ‘Clan del Golfo’

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la fiscal Lucy Laborde, encargada de la investigación contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, por su presunta relación con el ‘Clan del Golfo’.

Charris estaba adscrito a la Dirección de Protección y Asistencia y prestaba seguridad a las instalaciones de la Fiscalía en Soledad (Atlántico). Además, hace cinco meses hizo parte, durante un mes, del esquema de protección de una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, destacada en Barranquilla.

“El agente de Protección y Seguridad Jorge Luis Santiago Charris, adscrito a la Unidad de Seguridad de la Fiscalía Seccional de Atlántico, actualmente prestaba seguridad a las instalaciones de la entidad en Soledad (Atlántico) y, entre marzo y mayo de 2025, hizo parte del esquema de protección de una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos destacada en Barranquilla”, señaló la Fiscalía.

Le puede interesar Presidente Petro pidió declararse víctima en el proceso contra el exfiscal de Nicolás Petro

En un operativo adelantado entre la Policía Nacional y la Fiscalía, fueron capturadas cuatro personas en diferentes diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico).

La investigación conjunta permitió ejecutar registros y allanamientos en Barranquilla y Sabanagrande (Atlántico) contra una estructura ilegal que estaría al servicio del ‘Clan del Golfo’.

En las diligencias fueron capturadas dos personas por orden judicial y otras dos en situación de flagrancia. También se incautaron un revólver calibre 38 mm, 27 cartuchos del mismo calibre, 25 cartuchos calibre 9 mm y cuatro teléfonos celulares.

“Entre los detenidos están Jorge Isaac Montes Naar, alias Cesar, uno de los señalados articuladores de las actividades delictivas del ‘Clan del Golfo’ en Barranquilla y su área metropolitana; y el agente de Protección y Seguridad Jorge Luis Santiago Charris, adscrito a la Unidad de Seguridad de la Fiscalía Seccional de Atlántico, quien actualmente prestaba seguridad a las instalaciones de la entidad en Soledad (Atlántico) y, entre marzo y mayo de 2025, hizo parte del esquema de protección de una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos destacada en Barranquilla”, afirmó la entidad.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, quien legalizó los procedimientos de captura.

Montes Naar y Santiago Charris serán imputados por el delito de concierto para delinquir agravado.

La Fiscalía también confirmó que a los detenidos en situación de flagrancia se les formularán cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones.