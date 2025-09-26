Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern: Vea su cuarto gol en Bundesliga ante el Werder Bremen

Luis Díaz durante el encuentro de Bundesliga ante el Werder Bremen. FOTO: Ulrik Pedersen/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

Luis Díaz ha vuelto a brillar en Alemania, pues este viernes 26 de septiembre, el delantero guajiro fue protagonista en la victoria 3-0 del Bayern Múnich sobre el Werder Bremen por la quinta fecha de la Bundesliga. Díaz anotó el primer gol del partido y luego asistió a Harry Kane para el tercero, consolidándose como una de las figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany.

La jugada del 1-0 llegó al minuto 21 en una acción donde Michael Olise desbordó por derecha y lanzó un centro al área. Jonathan Tah, defensor del Bayern, intentó definir de taco, pero el balón terminó desviándose en la rodilla de Luis Díaz, quien estaba bien ubicado en el área chica.

Tras este encuentro, Luis Díaz ya suma cinco goles y tres asistencias en sus primeros ocho encuentros oficiales con el Bayern Múnich.

El Bayern se mantiene como líder invicto de la Bundesliga con 15 puntos de 15 posibles, acumulando 22 goles a favor y solo tres en contra. En su próximo encuentro, el martes 30 de septiembre, el equipo teutón visitará por la segunda fecha de Champions League al Pafos de Chipre.

Vea el gol de Luis Diaz contra el Werder Bremen:

¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.



