Policía y Ejército adelantan operativos contra el narcotráfico en Guaviare

La Policía de Guaviare adelantó un operativo en contra del grupo delincuencial común organizado denominado ‘Las Triadas’, cuyos integrantes se dedicaban al tráfico local de estupefacientes y la instrumentalización de personas para cometer varios delitos.

Se obtuvieron nueve órdenes de captura las cuales fueron materializadas en contra de alias ‘Cojo’, ‘Veneco’, ‘Niche’, ‘La Gorda’, ‘Viejo’, ‘Córdoba’, ‘Chela’, ‘La Flaca’ y ‘La Vieja’ por los delitos de “Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos.”

Este grupo delincuencial común organizado venía controlando por más de media década el tráfico local de estupefacientes, en los sectores del barrio Arazá y el Puerto Fluvial del municipio de San José del Guaviare, distribuyendo más de 3.000 dosis con ingresos criminales de 30 millones de pesos semanales.

Por otro lado, se realizaron acciones operativas simultáneas en el municipio de San José del Guaviare y la ciudad de Villavicencio (Meta).

Se adelantaron en total 6 diligencias de allanamiento y registro, se logró materializar nueve capturas por orden judicial, una captura en flagrancia. Se realizará la imputación por estos mismos delitos a una persona que previamente había sido capturada.

A la vez e logró la incautación de más de 600 dosis de estupefacientes, 01 arma traumática, 11 equipos móviles, elementos de dosificación del estupefaciente y dinero en efectivo.

Más de 200 miembros de la Policía y el Ejército Nacional, organizados en Unidades Motorizadas y equipos especialmente entrenados para operaciones urbanas, sumado al apoyo de control y seguimiento a través de drones, apoyaron la seguridad en medio de esta operación, mediante la cual se logró intervenir el Barrio Arazá y el Puerto Fluvial de San José del Guaviare, zonas donde este grupo delincuencial, concentraba su injerencia criminal.