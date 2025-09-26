Santa Marta es sede del Miss Queen Of The World 2025

Santa Marta

Santa Marta abrió sus puertas al Miss Queen Of The World 2025, un certamen de belleza de la comunidad LGBTIQ+, que consolida a la ciudad como referente internacional en diversidad y cultura. Con la participación de 14 candidatas trans de distintos países como Angola, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Honduras, Jamaica, México, Myanmar, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y Vietnam.

Le puede interesar:

Por medio de clubes de lectura se busca incentivar el gusto por la cultura a niños en Santa Marta

En conferencia de prensa, el presidente del certamen, Luis Rey, anunció que la ganadora recibirá como premio un viaje en noviembre a Bangkok, Tailandia, para asistir a la final de Miss Universo 2025.

Con esta edición, Santa Marta no solo se convierte en la sede de un certamen de belleza trans, sino en un escenario de transformación, turismo cultural y reconocimiento mundial, donde la diversidad trasciende como símbolo de un nuevo tiempo.