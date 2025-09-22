Por medio de clubes de lectura se busca incentivar el gusto por la cultura a niños en Santa Marta

Santa Marta

La Fundación Gaifas y Nena Pombo, promotora de la cultura, la lectura y el arte en Santa Marta, hizo el lanzamiento del Club de Amigos, con el que se busca transformar la sociedad, fomentando la participación ciudadana y brindando experiencias en torno a la literatura y las artes, trayendo con esta iniciativa un impacto social y cultural dirigido a los niños y niñas de comunidades con menos acceso a estos recursos en la ciudad.

Con esta iniciativa se busca prevenir riesgos sociales, fortalecer la autoestima, despertar el amor por la lectura y brindar alternativas constructivas para el tiempo libre de los más pequeños de la ciudad.

“Creemos en la cultura como motor de transformación social. Esta es una invitación a vivir la cultura más de cerca, compartir experiencias únicas y fortalecer una comunidad que al mismo tiempo permite apoyar un proyecto que llevara programas culturales y educativos a colegios y barrios de Santa Marta, llegando a niños y niñas que no tiene acceso a este tipo de experiencias.”, afirmó Ana Milena Gual Diazgranados, Directora de la Fundación Gaifas y Nena Pombo.