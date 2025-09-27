Autoridades ambientales alertan por posibles desbordamientos de dos ríos en Córdoba

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, emitió nuevas alertas en el departamento de Córdoba ante la intensidad de las lluvias y fuertes vientos. En ese sentido, advirtió sobre los altos niveles en los ríos Sinú y San Jorge.

“Debido a los registros de nivel de agua reportados por las estaciones hidrometeorológicas localizadas en los municipios de Montería y Santa Cruz de Lorica (IDEAM y SAT–CVS), persiste la alerta por desborde del río Sinú en zonas bajas, especialmente alerta amarilla en la cuenca alta y media, así como alerta naranja en la cuenca baja”, precisó la autoridad ambiental.

Las zonas en máxima alerta por las condiciones climáticas, según la CVS:

Montería: alerta por vientos fuertes y lluvias intensas, dado que se registran ráfagas de viento que superan los 16 km/h en la estación SAT_CVS_017 localizada en la vía a Planeta Rica, zona urbana del municipio de; A su vez, se registran ráfagas de viento que superan los 9 km/h, en la estación SAT_CVS_018, localizada en la glorieta vía a Arboletes, zona urbana del municipio. “Se prevé que esta condición persista hasta el domingo 28 de septiembre, acompañado de lluvias intensas que pueden derivar en tormentas eléctricas, acumulación de agua y fuertes ráfagas de viento que pueden superar los 30 km/h”.

Municipio de Santa Cruz de Lorica: alerta por vientos fuertes, “dado que se registran ráfagas de viento que superan los 14 km/h, en la estación SAT_CVS_012, localizada en Cotocá Arriba, Santa Cruz de Lorica”.

Municipio de San Bernardo del Viento: alerta por vientos fuertes, “se han registrado ráfagas de viento que superan los 18 km/h, en la estación SAT_CVS_016, localizada en zona urbana del municipio de San Bernardo del Viento, sin embargo, se espera que los días posteriores trascurran con normalidad”.

Municipio de Chinú: alerta por vientos fuertes, “dado que se registran ráfagas de viento que superan los 14 km/h, en la estación SAT_CVS_009, localizada en el Nuevo Mercado Público, zona urbana del municipio de Chinú”.

Alerta en el río San Jorge:

“Niveles altos del río San Jorge debido a los registros de nivel de agua reportados por las estaciones hidrometeorológicas localizadas en los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano y Ayapel se reporta alerta por desborde del río en zonas bajas, especialmente alerta amarilla en la cuenca alta y alerta roja en la cuenca baja”, precisó la autoridad ambiental.

Asimismo, se mantiene la alerta por fuertes vientos en los municipios de Ayapel, Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador.

“Se prevé que esta condición persista hasta el domingo 28 de septiembre, acompañado de lluvias intensas que pueden derivar en tormentas eléctricas, acumulación de agua y fuertes ráfagas de viento que pueden superar los 15 km/h”, resaltó la CVS.