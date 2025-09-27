Gestión histórica: la Unidad para las Víctimas ha entregado 600 mil indemnizaciones en este Gobierno

Colombia

La Unidad para las Víctimas sigue cumpliéndole a los sobrevivientes del conflicto armado en temas como la indemnización individual, la reparación colectiva, la atención humanitaria y la presencia en los territorios, en línea con las metas trazadas por el Gobierno actual y con avances tangibles en todas las regiones del país.

Mediante la estrategia “Del Escritorio al Territorio”, la Unidad para las Víctimas ha acercado la oferta institucional a las comunidades más afectadas por el conflicto armado, entregando en los últimos tres meses 25.970 indemnizaciones por un valor de $293 mil millones de pesos, que representa el 87 % de la gestión de este año.

A su vez, la entidad también ha avanzado en el cumplimiento de fallos judiciales, ordenando 3.025 pagos, destinados a la reparación de víctimas en el marco de las sentencias de restitución de derechos.

En paralelo, se han acompañado a más de 20.325 hogares con apoyos en especie y económicos, gracias a la inversión en ayuda humanitaria. Esta medida permitió atender de manera prioritaria a familias en condición de urgencia y vulnerabilidad.

Por otra parte, la entidad viene gestionando la entrega de bienes incautados por la DIAN a organizaciones de víctimas en 9 departamentos, así como ha hecho entrega de más de 800 kits familiares y 840 rollos de tela, valorados en más de $900 millones de pesos, que fueron destinados a fortalecer proyectos comunitarios y de autosostenibilidad.

Además, después de ocho años sin jornadas presenciales, la entidad reanudó la atención en Venezuela, donde fueron acompañadas 246 personas en Maracaibo, Caracas y San Cristóbal. Este hecho marca un avance en la atención transnacional de la población víctima.

Finalmente, durante el Gobierno actual se han entregado cerca de 600 mil cartas de indemnización, con una inversión de $4,6 billones de pesos, superando las cifras alcanzadas en gobiernos anteriores y demostrando resultados concretos para las víctimas del conflicto armado en todo el país.