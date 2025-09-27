Luis Díaz volvió a ser clave con el Bayern: Vea su asistencia en Bundesliga ante el Werder Bremen
El colombiano suma tres asistencias en sus primeros ocho partidos con el Bayern.
Luis Díaz ha vuelto a brillar en Alemania, pues este viernes, 26 de septiembre, el delantero guajiro fue protagonista en la victoria 3-0 del Bayern Múnich sobre el Werder Bremen por la quinta fecha de la Bundesliga. Díaz asistió a Harry Kane para el tercero, consolidándose como una de las figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany.
La jugada del 2-0 llegó al minuto 64, cuando Luis Díaz encaró dentro del área y asistió a Kane para el 3-0.
- Lea también: Dura sanción de la FIFA a Rodrigo Holgado, jugador América de Cali: un año sin jugar al fútbol
Tras este encuentro, Luis Díaz ya suma cuatro goles y tres asistencias en sus primeros ocho encuentros oficiales con el Bayern Múnich.
El Bayern se mantiene como líder invicto de la Bundesliga con 15 puntos de 15 posibles, acumulando 22 goles a favor y solo tres en contra. En su próximo encuentro, el martes 30 de septiembre, el equipo teutón visitará por la segunda fecha de Champions League al Pafos de Chipre.
Vea la asistencia de Luis Díaz contra el Werder Bremen:
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles