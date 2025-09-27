Luis Díaz volvió a ser clave con el Bayern: Vea su asistencia en Bundesliga ante el Werder Bremen

Luis Díaz durante el encuentro de Bundesliga ante el Werder Bremen. FOTO: Ulrik Pedersen/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

Luis Díaz ha vuelto a brillar en Alemania, pues este viernes, 26 de septiembre, el delantero guajiro fue protagonista en la victoria 3-0 del Bayern Múnich sobre el Werder Bremen por la quinta fecha de la Bundesliga. Díaz asistió a Harry Kane para el tercero, consolidándose como una de las figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany.

La jugada del 2-0 llegó al minuto 64, cuando Luis Díaz encaró dentro del área y asistió a Kane para el 3-0.

Tras este encuentro, Luis Díaz ya suma cuatro goles y tres asistencias en sus primeros ocho encuentros oficiales con el Bayern Múnich.

El Bayern se mantiene como líder invicto de la Bundesliga con 15 puntos de 15 posibles, acumulando 22 goles a favor y solo tres en contra. En su próximo encuentro, el martes 30 de septiembre, el equipo teutón visitará por la segunda fecha de Champions League al Pafos de Chipre.

Vea la asistencia de Luis Díaz contra el Werder Bremen:

Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu! 🥇



Sadece 104 maçta. 👏 pic.twitter.com/QpW9nwpRJg — S Sport Plus (@ssportplustr) September 26, 2025

