Anuncian inversión de más de $1.000 millones para mantenimiento del Puente Metálico de Montería

Anuncian inversión de más de $1.000 millones para mantenimiento del emblemático Puente Metálico de Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, informó a través de la red social X que, a partir del mes de octubre de 2025 iniciarían los trabajos de mantenimiento y reforzamiento del emblemático Puente Gustavo Rojas Pinilla, ubicado en el sur de la ciudad. Las labores se adelantarían en articulación con el Instituto Nacional de Vías (Invías).

“El Invías y el Gobierno Nacional inician el 6 de octubre una obra clave para garantizar la seguridad y prolongar la vida útil de esta estructura que conecta a miles de monterianos (…) Este mantenimiento integral significa más seguridad, confianza y futuro para quienes cruzan a diario el río Sinú”, precisó el mandatario municipal.

De acuerdo con lo informado, los trabajos incluirían lo siguiente:

- Limpieza y pintura anticorrosiva en toda la estructura metálica.

- Reforzamiento de pendolones con acero de alta resistencia.

- Cambio y sellado de juntas de dilatación.

- Reparación de bordillos, accesos y pavimento.

- Nueva señalización y demarcación vial.

Según lo establecido, la intervención tendría una inversión de $1.496 millones de pesos, “tendrá una duración estimada de dos meses y medio, y estará a cargo del Invías como entidad ejecutora”.

La administración municipal sostuvo que “durante la ejecución de los trabajos se implementará un plan de manejo de tráfico con el fin de minimizar las afectaciones a la movilidad y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones”.