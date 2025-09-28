Autoridades recuperaron el cuerpo de un menor que murió en el humedal La Vaca, localidad de Kennedy

Bogotá

Este sábado, 27 de septiembre, las autoridades de la localidad de Kennedy, en Bogotá, recibieron una alerta sobre la desaparición de un menor de edad que habría caído en inmediaciones del humedal La Vaca.

En el lugar, bomberos y policías activaron todo el protocolo de rescate acuático.

“Sobre las 4 de la tarde, en el barrio Villa Nidia de la localidad de Kennedy, la comunidad informa a la zona de atención del lugar que jóvenes se encontraban sumergidos en el humedad de Los Vaca”, dijo el mayor Jonathan Camilo Salazar, subcomandante de la estación de policía Kennedy.

Y agregó que “uno de ellos desaparece, por lo que, de inmediato, bomberos activos de mecanismos de búsqueda encuentran el cuerpo sin vida de un menor de 16 años de edad”.

Por ahora, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en el que joven falleció.