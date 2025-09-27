Autoridades de El Dorado frustraron envío de más de 20 kilos de marihuana ocultos en una cama

Bogotá

Uniformados de la estación de Policía Aeropuerto El Dorado lograron la incautación de más de 25 kilos de marihuana que pretendían sacar de Bogotá ocultos en una cama.

En medio de los contralores en la terminal aérea, las autoridades verificaron una encomienda, con ayuda del canino ‘Kira’.

En la inspección, constataron el contenido encontrando oculto en sus paredes 45 bolsas plásticas empacadas al vacío. En su interior, contenían una sustancia que, por sus características y olor, se asemejan a la marihuana.

Este estupefaciente, con un peso aproximado a los 24.300 gramos, tenía como origen Bogotá y destino San Andrés.

