Capturan a ladrones de joyas en Aeropuerto El Dorado: llevaban cadenas avaluadas en $400 millones

Uniformados de la Policía Nacional, en coordinación con la agencia HSI de Estados Unidos y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, lograron la captura en flagrancia de dos personas que pretendían transportar joyas sin la acreditación correspondiente.

Las capturas se dieron en medio de actividades de registro y control en la terminal área de Bogotá y donde se identificaron a dos personas que estaban a la espera de abordar un vuelo hacia Bucaramanga. Al verificar su equipaje, las autoridades hallaron en el interior de una maleta varias joyas sin la documentación que acreditara su procedencia legal.

Según la información, en total fueron incautadas cadenas, anillos, pulseras y aretes, avaluados en aproximadamente 400 millones de pesos.

Tanto el material incautado como los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de lavado de activos.

