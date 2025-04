Exdiputado de Boyacá y ahijado de exmeraldero asesinado en Bogotá teme por su vida

Tunja

El homicidio de Jesús Hernando Sánchez Sierra, reconocido empresario del sector esmeraldero de Boyacá, ocurrida el pasado domingo 6 de abril por un francotirador en un exclusivo conjunto residencial del norte de Bogotá, ha causado conmoción en el occidente del departamento.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Jonatan Sánchez Garavito, exdiputado, excandidato a la Gobernación de Boyacá y actual asesor del gobernador Carlos Andrés Amaya, quien calificó el crimen como un acto de violencia que no puede quedar impune. Sánchez Garavito, quien era amigo cercano, consejero y ahijado de matrimonio de Jesús Humberto Sánchez, advirtió sobre el peligro que enfrentan los empresarios del sector.

“Yo no logro entender cómo en este país generar empresa es una dificultad y yo lo había dicho hace 10 años, en ese momento señalé que aquí estaban manos del narcotráfico metidas en el negocio de las esmeraldas, que habían personas buscando quedarse con el control de las minas de esmeraldas y que lo iban a hacer a manos violentas y pasado 10 años han asesinado a muchas personas del occidente y esto queda así en la impunidad, seguramente da temor hablar pero yo no puedo callar porque yo no voy a guardar silencio sobre el asesinato de alguien que yo quería muchísimo y sobre cualquier ciudadano que pueda vivir por esta situación en el occidente de Boyacá”, indicó Jonatan Sánchez.

El exdiputado del departamento también denunció que su nombre y el de su padrino aparecen en una lista de personas a asesinar, supuestamente elaborada por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exjefe del Clan del Golfo. Afirmó que dicha lista es de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, pero que no se han tomado medidas efectivas para proteger a los amenazados.

“Aquí hay un asocio del Clan del Golfo, de personas vinculadas al narcotráfico que hicieron una lista llamada los ‘Asesinables’ de la cárcel La Picota en Bogotá que públicamente se conoce, donde están los nombres de los empresarios, también está mi nombre y antes de ser extraditado a los Estados Unidos, ‘Otoniel’ dio instrucciones sobre a quiénes debían asesinar. Entre ellos estaba mi padrino. Esa información la tiene la Fiscalía, pero no ha actuado”, denunció.

Sánchez descartó que los crímenes recientes sean producto de disputas entre empresarios del gremio. Aseguró que detrás hay una estrategia violenta para tomarse el control del negocio. “Cuando uno no acepta alianzas con mafias, lo quieren silenciar. Por eso están asesinando a quienes defendemos la legalidad en la región”, afirmó.

Finalmente, expresó su preocupación por la reducción de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y exigió a las autoridades nacionales y departamentales que actúen antes de que se cumplan nuevas amenazas.