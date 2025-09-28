“La gente esperó 15 años”: Tony Caballero sobre el regreso de Dragón y Caballero a Bogotá

Tony Caballero, integrante de la agrupación Dragón y Caballero, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de su regreso después de 15 años, con su tour ‘El Regreso en Bogotá’.

¿Cómo los recibió el público en Bogotá?

“Fue un lleno total, como dijeron. Estamos haciendo una gira porque comenzamos en Montería, íbamos después a Sincelejo dos veces, pero Bogotá era imprescindible que nosotros estuviéramos acá y teníamos pensado hacer algo en el Movistar Arena, pero dijimos, “Bueno, nos ofrecieron el Lourdes” y eso fue magnífico. La gente esperó 15 años para venirnos a cantar nuevamente juntos.”

¿Qué piensan de las nuevas generaciones?

“Es una conexión que se va a hacer, o sea, que yo sé que eso va a pasar en algún momento. Lo que pasa es que el cambio generacional sí es fuerte y hoy día están sonando muchos artistas nuevos, están pegados, hay una moda, una tendencia de música, pero no estamos muy distantes a eso.”

“Yo creo que la conexión se va a hacer, la relación se va a hacer cuando estos dos mundos se encuentren, el día que Dragón y Caballero haga una colaboración con un artista como Beéle, como Kapo. Cuando estos dos mundos se encuentren en una canción, yo sé que va a pasar la magia.”

¿Recuerda las épocas en las que recorría colegios?

“Fueron más de 100 colegios que nosotros hicimos. Yo creo que quedó corto diciendo que fueron 100 y sobre todo porque en ese momento él online, lo digital, que es lo que está de moda ahora, ellos no conocieron la parte offline. Que es ahí donde el público valoraba más al artista porque lo tenía frente a frente, lo podía tocar.”

Escuche la entrevista completa aquí: