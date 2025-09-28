Murió Patricia Castaño, gestora cultural
El alcalde Carlos Fernando Galán dijo que Patricia Castaño fue “una mujer visionaria que dedicó su vida a servirle a Bogotá y a Colombia desde la cultura”.
La actriz Patricia Castaño, quien fue una reconocida gestora cultural en Colombia, murió el pasado 27 de septiembre en la ciudad de Bogotá.
El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) sobre el fallecimiento de Castaño, asegurando que fue “una mujer visionaria que dedicó su vida a servirle a Bogotá y a Colombia desde la cultura”.
“A través de la televisión pública, Patricia promovió siempre la educación, y nos enseñó sobre la responsabilidad del poder trasformador de los medios de comunicación para contar historias y lograr cambios en nuestra sociedad”, escribió el alcalde.
En su mensaje, el alcalde también envió “un abrazo solidario” a la familia y amigos de Castaño.
