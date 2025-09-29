Alcalde de Medellín se reunió con el encargado de Negocios de EE.UU. en Colombia: ¿de qué hablaron?

Alcalde de Medellín se reunió con el encargado de negocios de EE.UU. en Colombia. Foto: Alcaldía de Medellín.

En medio de la tensión diplomática por la cancelación de la visa estadounidense al presidente Gustavo Petro, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, Jhon McNamara, se reunió este lunes, 29 de septiembre, con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El encuentro fue confirmado por McNamara a través de una publicación en X, donde escribió: “Gracias a mi parcero Federico Gutierrez por recibirme en la espectacular ‘Ciudad de la Eterna Primavera’, Medellín”.

Según el diplomático, la conversación se centró en el fortalecimiento de la inversión extranjera en la capital antioqueña.

Por su parte, Federico Gutiérrez agradeció la visita del encargado de negocios de la embajada y agregó que “la relación entre Colombia y Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo importante. Que nadie la destruya”.

El mandatario regional aseguró que, en el contexto actual, “es necesario reafirmar la importancia de que los responsables de delitos graves, como el narcotráfico y la explotación sexual, respondan ante la justicia”.

Los mensajes de Federico Gutiérrez a Estados Unidos

Antes de la reunión con McNamara, el alcalde de Medellín ya había enviado un mensaje al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el que anunció el envío de una carta con información sobre presuntas irregularidades cometidas por el exalcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero y personas de su círculo cercano con supuestas implicaciones en Estados Unidos.

En el texto, Gutiérrez aseguró que hay información que daría cuenta de viajes a Norteamérica y Panamá, así como la existencia de testaferros.

El mandatario advirtió que, de comprobarse el ingreso de recursos producto de actos de corrupción en Medellín hacia Estados Unidos, los responsables podrían enfrentar solicitudes de extradición y la revocatoria de visas.