Capturaron a extranjero por violencia sexual en La Mesa: refuerzan patrullas púrpura en Cundinamarca
Una juez le impuso medida de aseguramiento intramural al hombre de 23 años que fue capturado.
Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que, con ayuda de la Policía del departamento y el CTI, se logró la identificación y judicialización de un extranjero que había cometido acceso carnal violento contra una mujer en zona rural del municipio Tena.
“Gracias al trabajo articulado entre la comunidad, la Policía y la Fiscalía, en solo una semana fue capturado en La Mesa este hombre de 23 años y una juez le impuso medida intramural”, dijo Rey.
Entretanto, el gobernador anunció que se van a aumentar las patrullas púrpura en el departamento para apoyar a las mujeres que son víctimas de maltrato.
“Aumentaremos las patrullas púrpura en todo Cundinamarca. Estas son una unidad especializada de la Policía Nacional, cuyo objetivo es prevenir, atender e intervenir en casos de violencia intrafamiliar y de género, con el apoyo de nuestras 15 duplas psicosociales para brindar atención inmediata, protección y acompañamiento integral a las mujeres y niñas”, concluyó.