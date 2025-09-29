Actualidad

Capturaron a extranjero por violencia sexual en La Mesa: refuerzan patrullas púrpura en Cundinamarca

Una juez le impuso medida de aseguramiento intramural al hombre de 23 años que fue capturado.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / DjelicS

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que, con ayuda de la Policía del departamento y el CTI, se logró la identificación y judicialización de un extranjero que había cometido acceso carnal violento contra una mujer en zona rural del municipio Tena.

“Gracias al trabajo articulado entre la comunidad, la Policía y la Fiscalía, en solo una semana fue capturado en La Mesa este hombre de 23 años y una juez le impuso medida intramural”, dijo Rey.

Entretanto, el gobernador anunció que se van a aumentar las patrullas púrpura en el departamento para apoyar a las mujeres que son víctimas de maltrato.

Aumentaremos las patrullas púrpura en todo Cundinamarca. Estas son una unidad especializada de la Policía Nacional, cuyo objetivo es prevenir, atender e intervenir en casos de violencia intrafamiliar y de género, con el apoyo de nuestras 15 duplas psicosociales para brindar atención inmediata, protección y acompañamiento integral a las mujeres y niñas”, concluyó.

