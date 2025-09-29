Convoy militar avanza hacia zona de mayor conflicto de las protestas indígenas en Ecuador

El Gobierno ecuatoriano envió la noche de este domingo un convoy militar hacia la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas convocadas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

El contingente de decenas de vehículos, que también tenía ayuda humanitaria, partió desde el aeropuerto internacional ‘Mariscal Sucre’, en el noreste de Quito, y se dirigió hacia el norte del país, según reportó la prensa local.

Lea también: Daniel Noboa decretó toque de queda nocturno en 5 provincias de Ecuador tras anunciarse protestas

La Conaie alertó en sus redes sociales que “un convoy de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional avanza por la Panamericana Norte, con dirección a Otavalo, Cotacachi e Ibarra”.

“Alertamos a las comunidades y a la opinión pública: este despliegue busca intensificar la represión contra pueblos que mantienen su resistencia en el marco del paro nacional”, añadió.

El desplazamiento del convoy se dio el mismo día en que otro convoy con productos fue emboscado, durante la madrugada, por manifestantes en la zona de Cotacachi (Imbabura), según denunció la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, quien tildó de “terroristas” a esos actos, denunció que manifestantes “emboscaron” la madrugada de este domingo un convoy que llevaba ayuda a la zona norte.

“No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir. Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.

Y agregó: “Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza”.

En vídeos que circulan en redes sociales se observa cuando manifestantes lanzan piedras contra camiones que pasan a toda velocidad durante la madrugada, durante el séptimo día de protestas convocadas por la Conaie, mientras que entrado el día se apreciaba un camión quemado.

Manifestante fallecido

La Conaie, convocante a las manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, denunció este domingo “la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, asesinado por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas)”.

Ni la Presidencia, la Policía o el Ministerio del Interior, consultados por la prensa, se han pronunciado sobre la denuncia de la Conaie, la mayor organización social del país.

“Rechazamos el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas. Responsabilizamos a Daniel Noboa, exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad”, añadió la Conaie, la mayor organización social del país.

En vídeos en redes sociales se aprecia cuando militares golpean en repetidas ocasiones a un ciudadano que intenta ayudar a otro -que se presume es Fuerez, que quedó en el piso cuando era trasladado por otros manifestantes.

Los militares abandonan el lugar en los dos vehículos tácticos en los que llegaron, dejando en el piso a los dos manifestantes.

Este domingo, la Conaie también denunció “represión” en la localidad de La Esperanza (Imbabura) y publicó en redes sociales videos de un amplio despliegue militar ante las protestas.

Asimismo, indicó que se reportan bloqueos y limitaciones en la señal de internet en comunidades de Cotacahi y Otavalo, y publicó videos de movilizaciones indígenas en la provincia de Bolívar.

El detonante de estas protestas, que hasta el momento se han registrado en unas cinco de las 24 provincias del país, fue la eliminación del subsidio al diésel decretada hace dos semanas, por lo que el precio de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

Le puede interesar: Murió concejal de Ecuador en un ataque armado, en el que también asesinaron a su escolta

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Escuche W Radio en vivo aquí: