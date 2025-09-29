Corea del Norte no abandona su programa nuclear porque “equivaldría a una rendición”
Para el viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son Gyoing, las armas nucleares de su país son las que permiten “el equilibrio de poderes en la península de Corea”.
Corea del Norte advirtió en la Asamblea General de la ONU que no renunciará a su programa nuclear ni firmará ningún acuerdo por una península coreana desnuclearizada porque, para ellos, eso “equivale a pedirnos renunciar a nuestra soberanía y el derecho a nuestra existencia”.
Esas fueron las palabras del viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son Gyoing, en su discurso ante la Asamblea, y recalcó en varias ocasiones que su país no va a renunciar a su soberanía “ni a abandonar nuestro (programa) nuclear”.
Para el viceministro, las armas nucleares de su país son las que permiten “el equilibrio de poderes en la península de Corea” y así “garantizar una paz duradera” en esa región.
El programa nuclear “es un derecho sagrado y absoluto que no puede tocarse”, insistió, máxime cuando su país se enfrenta a “la creciente amenaza de las operaciones de Estados Unidos y sus aliados (para) provocar una guerra”.
En su discurso, Kim no aludió a una posible reunión de su país con Estados Unidos para desactivar la tensión, más bien al contrario, pues acusó al país norteamericano de azuzar a sus aliados en Asia, de preparar el escenario para “una tremenda amenaza militar”.
