JEP evalúa si expulsa a 3 coroneles por vacíos en relatos sobre tortura y desaparición de indígenas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevará a cabo este martes, 30 de septiembre, una audiencia dialógica transicional de construcción de la verdad y rehabilitación de confianza, dentro del incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad contra seis comparecientes de la fuerza pública, quienes habrían faltado a su deber de aportar verdad y no mentir, en relación con el secuestro, tortura y desaparición de los Mamos Arhuacos:

Luis Napoleón Torres.

Ángel María Torres.

Antonio Hugues Chaparro.

Y la tortura de Amado Villafañe y Vicente Villafañe, miembros del mismo pueblo, en 1990.

La audiencia pública hace parte del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta, del Caso 09, que investiga los crímenes contra pueblos y territorios étnicos.

Cinco de los seis comparecientes convocados pertenecieron al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’. Se trata de:

El coronel Luis Fernando Duque Izquierdo.

El coronel Rafael Mejía Roa.

El capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo.

El mayor Hernán Carrera Sanabria.

El sargento viceprimero Cosme García Camacho.

Asimismo, fue citado a comparecer el coronel Luis Fernando Urrego Ávila, quien era mayor de la Brigada Móvil No. 1 para la época de los hechos.

En junio pasado, el despacho relator compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que, dada su competencia frente a terceros, investigue a civiles (empresarios y hacendados de Cesar) por su posible participación en los hechos.

También, compulsó copias para la extinción del dominio de la hacienda Bethania, lugar en el que fueron retenidos los Mamos y donde habrían sido torturados. Sobre este sitio se decretó una medida cautelar por solicitud de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; y, en junio de este año, se reportaron hallazgos forenses de posibles víctimas de desaparición forzada.

Lea también: Asciende a 7 el número de cuerpos encontrados en La Escombrera por la JEP y la UBPD

Dada la representatividad de los hechos, además de las víctimas, los comparecientes y sus abogados, en la audiencia estarán presentes autoridades espirituales y tradicionales de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.

Por este hecho ilustrativo investigado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el cual ha permanecido 35 años en impunidad, la Procuraduría General de la Nación destituyó a dos de los militares vinculados en este caso; posteriormente, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Constitucional ordenaron una investigación seria e imparcial; y la Corte Suprema de Justicia revocó las absoluciones de la Justicia Penal Militar. Además, la Comisión de la Verdad incluyó estos graves hechos en su Informe Final.

Luego de esta diligencia, se continuará con el trámite para decidir el mencionado incidente de incumplimiento y, en concreto, si los comparecientes incumplieron la prohibición constitucional de engañar o distorsionar de manera dolosa la verdad, lo que implicaría una falta al régimen de condicionalidad y la posible exclusión del Sistema Integral para la Paz.

La audiencia será presidida por la magistrada Caterina Heyck Puyana, quien hace parte de la Sección de Revisión y actúa en movilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad. Se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Heydi Patricia Baldosea, de la sede principal de la JEP, en Bogotá.