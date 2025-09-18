Actualidad

JEP condenó a 12 militares del Batallón La Popa por 135 falsos positivos: estas son las sanciones

Algunos de los sentenciados deberán cumplir sanciones restaurativas de ocho años sin privación de la libertad.

Juan Esteban Quintero

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 12 militares que integraron el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, por su responsabilidad en 135 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2005.

Algunos de los sentenciados deberán cumplir sanciones restaurativas de ocho años sin privación de la libertad, mientras que otros recibieron penas de siete, seis y cinco años, respectivamente.

