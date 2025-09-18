JEP condenó a 12 militares del Batallón La Popa por 135 falsos positivos: estas son las sanciones

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 12 militares que integraron el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, por su responsabilidad en 135 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2005.

Algunos de los sentenciados deberán cumplir sanciones restaurativas de ocho años sin privación de la libertad, mientras que otros recibieron penas de siete, seis y cinco años, respectivamente.

NOTICIA EN DESARROLLO...