JEP condenó a 12 militares del Batallón La Popa por 135 falsos positivos: estas son las sanciones
Algunos de los sentenciados deberán cumplir sanciones restaurativas de ocho años sin privación de la libertad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 12 militares que integraron el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, por su responsabilidad en 135 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2005.
Algunos de los sentenciados deberán cumplir sanciones restaurativas de ocho años sin privación de la libertad, mientras que otros recibieron penas de siete, seis y cinco años, respectivamente.
NOTICIA EN DESARROLLO...