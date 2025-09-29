No tenemos ningún reparo: senador Lozada asegura que no están inconformes con sanción por secuestro

En W Fin de Semana, el senador Julián Gallo, mejor conocido como Carlos Lozada, del Partido Comunes, se pronunció a propósito de la primera reunión entre víctimas y sancionados tras la emisión de la primera sentencia contra el último Secretariado de las extintas Farc-EP por la política de secuestro.

En la reunión, llevada a cabo el pasado 26 de septiembre en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se comenzaron a definir los proyectos restaurativos en los que deberán trabajar los firmantes de paz como parte de la sanción propia impuesta por la Sección de Reconocimiento de Verdad del tribunal para la paz.

Al respecto, Gallo aseguró que el antiguo Secretariado, del cual él hacía parte, aún no ha sido notificado oficialmente de la sanción: “Esa sanción debe comenzar a operar una vez comiencen a correr los términos (…) que nosotros también podamos establecer el uso del legítimo derecho a la defensa a hacer las apelaciones, si fuera el caso. Estamos a la espera de eso”.

El senador también advirtió que, según consta en el acta de constitución de la Fundación Red y Paz –creada en 2023–, están “dispuestos a trabajar conjuntamente en temas de reparación y en proyectos de justicia restaurativa de la mano de las víctimas y los comparecientes, para demostrar que en Colombia sí es posible la paz, la reconciliación, el perdón”.

En la reunión del pasado 26 de septiembre, agregó, los comparecientes tuvieron la oportunidad de expresar su preocupación de que “el Estado colombiano no está preparado para asumir el papel que le corresponde para garantizar las sanciones”.

¿El antiguo Secretariado Farc apelará la sanción de la JEP?

Sobre si el antiguo Secretariado planea apelar la sanción impuesta en su contra por la JEP, Gallo repuso: “En relación con la sanción restaurativa (…) nosotros no tenemos absolutamente ningún reparo. Eso fue efectivamente lo que lo que se pactó”.

Sin embargo, sostuvo que, de acuerdo con recientes pronunciamientos de algunos magistrados de la JEP, existen “una serie de medidas que no tienen que ver con el modelo de justicia restaurativa que nosotros pactamos”.

“No ha habido respuesta a una serie de planteamientos que, en uso de ese derecho a la defensa, nosotros hemos radicado ante la jurisdicción. No vamos a renunciar a esos derechos, vamos a seguir insistiendo, pero en relación con las tareas, trabajos y obras restaurativas, por supuesto que no tenemos objeción porque eso fue lo que se pactó”, respondió.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

