Programa Colombia Solar: ¿Quiénes pueden inscribirse? Requisitos y valor del subsidio

El Ministerio de Minas y Energía anunció el lanzamiento del programa Colombia Solar para Economías Populares, una iniciativa pensada para fortalecer el abastecimiento energético en el país. La idea de la cartera es que, de la mano con la ciudadanía, se logre avanzar en el proceso de transición hacia fuentes energéticas sostenibles.

Para lograrlo, la cartera minero-energética ha lanzado una serie de incentivos pensados para apoyar a pequeños negocios de todo el país para que tengan acceso a sistemas solares fotovoltaicos.

Estos permitirán no solo reducir el valor de los recibos de energía sino animar a que se aproveche el potencial de las fuentes de energías alternativas y renovables.

¿Quiénes pueden inscribirse al programa Colombia Solar?

El programa Colombia Solar está dirigido a “comerciantes y emprendedores de estratos 1, 2 y 3” con el fin de que hagan parte de la transición energética del país.

¿Qué requisitos existen para solicitar el subsidio del programa Colombia Solar?

Los microempresarios interesados en solicitar el subsidio del programa Colombia Solar deben cumplir con los siguientes requisitos:

Que su empresa o negocio haga parte de la economía popular (tiendas de barrio, pequeños comercios, etc.).

Pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.

Que la empresa o emprendimiento esté ubicado en un lugar con condiciones adecuadas de propiedad y sanidad.

Contar con redes eléctricas normalizadas.

Estar al día en el pago de las facturas de energía.

Estudios técnicos como análisis de sombra y revisión estructural del lugar de instalación.

¿Cómo inscribirse al programa Colombia Solar?

Para inscribirse al programa Colombia Solar debe completar los siguientes pasos:

Ingrese a la página web: www.energiaparatunegocio.com Dé clic en el botón ‘Inscripción beneficiarios’. Seleccione la opción ‘Inscríbete aquí’ o entre a esta dirección: https://www.energiaparatunegocio.com/intro-inscripcion-beneficiarios Cree su cuenta con usuario y contraseña. Diligencie el formulario con los datos que le piden.

Una vez allí, debe adjuntar los siguientes documentos en formato PDF y que sean legibles:

Cédula de ciudadanía.

Factura de energía eléctrica (sin mora, judicialización o suspensión).

RUT persona natural.

Certificado de Tradición y Libertad (vigencia no mayor a 30 días).

Fotografías del medidor, tablero eléctrico y fachada del negocio.

Una vez haya enviado la solicitud, la entidad tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para enviar la respuesta al correo electrónico que usted proporcionó al hacer la inscripción.

¿Cuánto dinero da el subsidio del programa Colombia Solar?

Los beneficiarios del programa Colombia Solar recibirán un incentivo del 60% en la instalación del sistema, el cual equivale a 20 millones de pesos.

En cuanto al 40%, esta cifra queda en manos del microempresario, quien puede aportarla con capital propio o a través de un crédito obtenido con una entidad bancaria.

¿Quién instala el sistema energético?

La empresa encargada de la instalación de las fuentes energéticas sostenibles puede ser seleccionada por el beneficiario a partir de una lista de instituciones autorizadas por MinEnergía.

