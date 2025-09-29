Víctimas de tragedia de Fundación denuncian retención de fondos girados por la iglesia Pentecostal

En la tragedia ocurrida en Fundación, Magdalena, 33 niños y una profesora perdieron la vida en el incendio de un bus. Foto: Colprensa( Thot )

Familiares de los 33 niños que murieron calcinados en mayo de 2014 al interior de un bus urbano, denuncian que los fondos de reparación girados por la Iglesia Pentecostal, siguen sin ser entregados y no tienen información clara donde se encuentra.

Ante esta situación las familias interpusieron un derecho de petición, donde les informaron que los recursos ya no estarían bajo custodia de la Defensoría, sino del Ministerio de Hacienda.

“Después de lo sucedido hace 11 años todavía se nos sigue atropellando, la Iglesia Pentecostal fue condenada con un 80% la cual fue obligada a consignar en un mes, y como es que se van a tardar para entregar esa indemnización”, dijo Jorge Barrios familiar de una de las víctimas.

Es de recordar que, a través de un comunicado la iglesia Pentecostal anunció el pago de la indemnización a los familiares de los 33 niños que murieron calcinados. La iglesia pagó el 80% de dicha indemnización que corresponde a 14.320 salarios mínimos, mientras que al Municipio de Fundación y al Tránsito Municipal de Fundación el pago de 10% del monto total, es decir 1.790 salarios mínimos, cada uno