A la cárcel hombre señalado de asesinar a su hijastra en Mosquera. Foto: captura de pantalla.

Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el hombre que asesinó y abusó de su hijastra en el municipio de Mosquera fue capturado en un centro médico de Facatativá, donde permanecía luego de autolesionarse tras cometer el crimen.

“El asesinato de la niña Slendy Hernández, de tan solo 9 años, ocurrido el 14 de septiembre en Mosquera, no quedará impune. El responsable de este atroz crimen, su padrastro Jhon Torres Murcia, ya está en prisión y podría enfrentar hasta 40 años de cárcel ”, informó Rey.

El asesinato de la niña Slendy Hernández, de tan solo 9 años, ocurrido el 14 de septiembre en Mosquera, no quedará impune. El responsable de este atroz crimen, su padrastro Jhon Torres Murcia, ya está en prisión y podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.



Tras cometer el crimen,… pic.twitter.com/zgPyGMxA82 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 29, 2025

Pese a que el hombre estaba en un centro médico simulando dolores, las autoridades llegaron hasta el punto para hacer efectiva la orden de captura.

“Una vez estabilizado, simuló fuertes dolores y se negó a hablar, prolongando su estadía. Sin embargo, su conducta dilatoria llevó a que la Fiscalía y la Policía Metropolitana de la Sabana adelantaran la audiencia directamente en el hospital, imponiéndole la medida de aseguramiento y ordenando su traslado inmediato al centro de reclusión”, agregó Rey.

Finalmente, el gobernador una vez más rechazó este tipo de actuaciones.

“Nadie que cometa un delito de esta magnitud, y menos contra una menor de edad, puede pretender evadir la acción de la justicia. Reprochamos con firmeza este atroz acto y abrazamos con solidaridad a la familia de Slendy, en este momento tan doloroso”, concluyó.