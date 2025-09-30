Acusan a presidente de Cámara de instrumentalizar consejo de seguridad en Valle con fines políticos

Ante la polémica generada por las declaraciones del presidente de la Cámara, Julián López, quien aseguró haber sido silenciado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante el reciente Consejo de Seguridad en Palmira, el Gobierno departamental respondió cuestionando la actuación del congresista, acusándolo de instrumentalizar estos espacios con fines políticos.

“Instrumentalizar los consejos de seguridad con fines políticos es una afrenta a la institucionalidad, un irrespeto hacia nuestros soldados y policías que a diario arriesgan su vida para garantizar la vida de los vallecaucanos y los colombiano s”, señaló Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle.

Según la denuncia del congresista, sus cuestionamientos a la situación de orden público del departamento provocó que el equipo de trabajo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, supuestamente maltratara a su asistente privada y obligara a borrar el material audiovisual que había sido grabado en el lugar.

Frente a esta acusación, el secretario Londoño aseguró que “ni la gobernadora ni los alcaldes tuvieron responsabilidad sobre el consejo de seguridad”.

Además, recalcó que los consejos de seguridad son escenarios sensibles en los que las autoridades analizan información de máxima reserva y acusó al presidente de la Cámara de poner en riesgo información sensible al portar micrófonos, tomar imágenes y grabar sin la debida autorización.