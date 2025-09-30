Autoridades buscan a hombre que atropelló a menor de edad con patineta eléctrica en el norte de Bogotá

Bogotá

El pasado 7 de septiembre un menor de edad fue herido luego de ser atropellado por un hombre que se movilizaba en una patineta eléctrica que circulaba por plena la ciclovía, a la altura de la calle 116 con carrera 53A.

El infractor, además de ignorar las instrucciones del personal de la ciclovía, huyó del lugar sin brindar ayuda a la víctima.

“Esta conducta inaceptable, ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes y en este momento se llevan a cabo los procedimientos judiciales de rigor”, informó el IDRD a través de un comunicado.

Este accidente se da en medio de la violación de la normativa de la Secretaría de Movilidad, que prohíbe expresamente la circulación de patinetas eléctricas en la ciclovía.

“El Instituto Distrital de Recreación y Deporte se ha comunicado con la familia del menor para acompañarla y apoyarla durante el difícil momento. Desde la administración distrital, lamentamos estos hechos y reiteramos nuestro compromiso para que en la Ciclovía sea un lugar seguro, innovador y de encuentro para la comunidad”, agregó el IDRD.