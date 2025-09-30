Campesinos anuncian protesta en Troncal de Occidente: alegan incumplimientos del PNIS en Córdoba

Montería

Comunidades del sur de Córdoba advirtieron que, a partir de este 30 de septiembre se ha programado una jornada de protesta en la vía nacional Troncal de Occidente, a la altura del puente San Jorge, donde exigirían el cumplimiento de los acuerdos pactados en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el cual cobijaría a cerca de 6.000 familias en esta sección del país.

“Desde 2017 se firmó un acuerdo colectivo con familias campesinas, cultivadoras de hoja de coca, en el marco de los acuerdos de La Habana. Algo que debía ser en cumplimiento de dos años, van 8 años y no se ha materializado; ya están los recursos; pero hasta hoy no hay cronogramas sobre la iniciación de rutas y ferias que se deben realizar para la entrega de proyectos a campesinos y campesinas”, sostuvo Eduar Petro, líder del municipio de Tierralta, Córdoba.

En el punto de manifestación hay presencia de la Policía del departamento de Córdoba, pero hasta el momento la ruta nacional se mantiene despejada.

En total, siete asociaciones del sur del departamento se suman a la jornada de protesta que busca captar la atención del Gobierno Nacional.

