CAS advierte que no hay licencia para aprovechamiento de materiales del río Fonce en San Gil. Foto: Suministrada

Bucaramanga

Luego de que se conociera que supuestamente se había otorgado una licencia ambiental para que se pudieran aprovechar materiales de construcción provenientes del río Fonce en San Gil, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) informó que no hay autorización para esta actividad.

"Actualmente no hay tramite o solicitud de licencia ambiental para el aprovechamiento de materiales de construcción en el cauce del rio Monchuelo - Fonce“, señala la CAS a través de un comunicado.

Además, reiteran en el comunicación que los trámites para este tipo de concesiones se deben tramitar con la Agencia Nacional de Minería y que posterior a esto, la CAR procede a estudiar si se requiere una licencia ambiental.

Esto, luego de que una oyente se comunicara con W Radio advirtiendo que se iba a dar este tipo de afectación al río Fonce incluso sin comunicarlo a la comunidad en el municipio de San Gil.