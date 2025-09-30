Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta es el quinto con mayor volumen de pasajeros del país

Santa Marta

El Comité Intergremial del Magdalena expresó su preocupación frente al incremento sostenido del flujo turístico en Santa Marta, según la entidad es una ciudad que aún no cuenta con la infraestructura adecuada para responder de manera integral a estas dinámicas de crecimiento.

El Gobierno Nacional anunció una inversión de $75.000 millones para la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, con la que se busca duplicar su capacidad a 5,8 millones de pasajeros anuales y sumar 3.742 m² de infraestructura.

Sin embargo, desde el comité intergremial manifestaron su preocupación de que esta inversión no incluya la ampliación de la pista de aterrizaje, pese a que el aeropuerto de Santa Marta es hoy el quinto del país en volumen de pasajeros y presenta niveles de congestión evidentes. Además, ha tenido un crecimiento más alto que otros aeropuertos del país, superando las proyecciones iniciales y generando un riesgo de colapso de su capacidad operativa.

Por esta razón consideran que el proyecto contemple la construcción de una pista mínima de 2.500 metros, lo que permitiría recibir aeronaves de mayor tamaño, ampliar la conectividad internacional y garantizar la competitividad turística y económica de la región.