Familias de rehenes solicitaron a Netanyahu parar inmediatamente ataques en Franja de Gaza

Las familias de los rehenes israelíes en Gaza celebraron la aceptación por parte de Israel del plan de alto el fuego presentado por Estados Unidos, que aún debe ser ratificado por Hamás, afirmando que supone un “acuerdo histórico”, y pidieron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ordene inmediatamente parar los ataques en el enclave palestino.

En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, agradece al presidente estadounidense, Donald Trump, que haya logrado este hito tras “casi dos años de una angustia inimaginable”.

“El presidente Trump ha logrado lo que muchos consideraban imposible. Su determinación nunca flaqueó, incluso cuando otros perdieron la esperanza”, afirman.

Y añaden que el plan presentado por Trump y aceptado por Netanyahu “es un acuerdo histórico” que permitirá “sanar” al pueblo israelí, así como poner fin a la guerra y “trazar un nuevo futuro para Oriente Medio”.

Las familias felicitan asimismo a Netanyahu por aceptar la iniciativa del presidente Trump y le instan a “ordenar de inmediato el cese de los combates en Gaza”, ya que afirman que siguen poniendo en peligro el destino de los rehenes.”

“No hay razón para arriesgar sus vidas cuando Israel ha adoptado la histórica iniciativa del presidente Trump”, explican.

E instan a los países del mundo a “ejercer la máxima presión para garantizar que Hamás se comprometa con esta oportunidad histórica para la paz”.

