Frisby España responde por relación con la empresa colombiana Ramo

Ramo afirmó en un comunicado que “no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”.

Yuliana Botero

En un comunicado de prensa al que ha tenido acceso la redacción de W Radio, la marca Frisby España aclara cuál es la relación comercial que tiene con la empresa colombiana de alimentos Ramo, tras haber incluido dentro del menú la ‘Chocoramo Shake’.

En el documento textualmente explica que:

“Nuestro producto se elabora con Chocoramo original, adquirido en el mercado europeo. La mención de la marca tiene un carácter puramente descriptivo y no supone alianza alguna. Como cualquier operador, estamos en pleno derecho de adquirir y utilizar las materias primas que consideremos oportunas.

Durante una conversación telefónica sostenida con Charles Dupont, el portavoz y representante de Frisby España, ha sido enfático al explicar que su interés es incrementar el consumo de productos que forman parte de la vida cotidiana de los colombianos que residen en España, cifra que, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística asciende a 568 mil personas.

