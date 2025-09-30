Gobierno da nuevo aire a diálogos en Quibdó con Los Mexicanos, Locos Yam y RPS; cambian negociadores

La Presidencia de la República designó a Alexander Castillo Marín como coordinador del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en Quibdó, conocidas como Los Mexicanos, Locos Yam y RPS.

En lo corrido de este 2025, han sido designadas tres personas en dicho puesto: anteriormente lo ocuparon el representante a la Cámara, David Racero, y la ahora saliente coordinadora Brenda Rentería.

“Con esta resolución, el Gobierno nacional busca mantener abiertos los canales de acercamiento con las estructuras armadas de alto impacto que operan en Quibdó”.

El documento establece que el coordinador tendrá la facultad de realizar todas las gestiones necesarias para propiciar acercamientos y conversaciones con dichos grupos, siempre que estos manifiesten voluntad de avanzar hacia el Estado de derecho y someterse a la justicia bajo los parámetros que fija la ley.

Cabe recordar que hasta el 31 de marzo de este año estuvo vigente un cese al fuego entre varias de estas estructuras ilegales, al que, además de Los Mexicanos, Locos Yam y RPS, se sumaron Los Z y Revolución Cabí.

La misma resolución también nombra a otros representantes del Gobierno nacional. En ese sentido, fueron designados Vianney Enrique Moya Rúa, Niza Estella Uribe Lemos y Jhon Niver Cuesta Espinoza para participar en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las estructuras armadas mencionadas.

Finalmente, la resolución señala que entrará en vigor desde la fecha de su expedición y deja sin efecto la Resolución 74 del 19 de marzo de 2025, en la cual se había designado a Brenda Rentería como coordinadora de este proceso de paz urbana.

