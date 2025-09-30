Muere menor de edad en un jardín infantil de La Calera

Bogotá

En las últimas horas, las autoridades de La Calera confirmaron que este jueves falleció un menor de edad de 11 meses por motivos que son materia de investigación de las autoridades.

“El Hospital Divino Salvador de Sopó, se permite informar que el día 29 de septiembre ingresa menor de edad de 11 meses al servicio de urgencias del Centro de Salud de la Calera, de forma inmediata se traslada a reanimación. (…) El pediatra intenta manejo avanzado de la vía aérea, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar. Se declara hora de defunción, se procede a realizar notificación a las autoridades competentes”, dijeron desde el Hospital a través de un comunicado.

Por su parte, el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández Arévalo, lamentó el fallecimiento del menor de 11 meses e hizo un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se esclarezcan con prontitud los hechos.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia en este difícil momento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la transparencia y la protección de la vida”, concluyó el alcalde.