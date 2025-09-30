Procuraduría ‘raja’ a varios departamentos en cumplimiento de planes de seguridad vial

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública realizó un fuerte jalón de orejas a varios gobernadores por la ausencia de formulación de los Planes Locales de Seguridad Vial.

Dichos planes son fundamentales y ordenados por la ley con el fin de diseñar herramientas que permitan reducir la accidentalidad en las carreteras.

De acuerdo con lo revelado por el ente de control, entre los departamentos que se “rajan” en el cumplimiento de los planes están Chocó, Córdoba, Meta, Antioquia, San Andrés, entre otros.

“La advertencia cobija a las gobernaciones de Amazonas, Antioquia, San Andrés, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Quindío, Santander, Sucre y Vaupés, y a las alcaldías de Arauca, Cartagena, Yopal, Quibdó, Riohacha, Villavicencio, Sincelejo y Mitú” precisó la Procuraduría.

Debido a esta realidad, el Ministerio Público solicitó a las administraciones que no están cumpliendo que establezcan cronogramas con plazos, responsables, designar equipos idóneos, y explicar cuáles han sido las razones del atraso.

Asimismo insistieron en que cumplir con esta obligación “no es solo un trámite legal, sino un compromiso real con la ciudadanía, pues se trata de prevenir muertes y lesiones graves, y garantizar entornos de movilidad seguros para todos los colombianos”.