“Sería un error garrafal”: alcalde de Cali sobre posibles cambios de TLC con Estados Unidos

Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, sobre la decisión de terminar tratado de libre comercio (TLC) con Israel y la posibilidad de modificar el de Estados Unidos, el alcalde de Cali Alejandro Éder, señaló que “eso sería un error garrafal”, advirtiendo que pondría en riesgo millones de empleos.

“Estados Unidos es el principal destino de exportación de Colombia, el 30% de las exportaciones del país van a Estados Unidos y repito, son millones los empleos”, señaló el mandatario.

Eder pidió cordura por parte del Jefe de Estado e insistió en que se debe priorizar el bienestar del pueblo colombiano, apuntando que, “esto no es una pelea entre adolescentes”.

Sobre la renuncia y perdida de visado estadounidense de varios miembros del gabinete Petro, el alcalde señaló que confía que esa situación se mantenga en lo personal de cada funcionario, recalcando la importancia de mantener las buenas relaciones con Estados Unidos en términos comerciales, académicos, culturales y de seguridad.