Temporada de cruceros: se espera que más de 443 mil visitantes lleguen a Cartagena

Inició oficialmente la temporada de cruceros 2025-2026 en la heroica con la llegada del Serenade of the Seas de la línea Royal Caribbean. Durante 184 días de operación, la ciudad recibirá más de 442.740 visitantes entre pasajeros y tripulantes, generando ingresos estimados para la ciudad de USD 52,9 millones.

De acuerdo con la Sociedad Portuaria, para esta temporada vuelven los embarques desde la ciudad, con los cruceros Serenade of the Seas y Grandeur of the Seas, los domingos entre el 12 de octubre de 2025 y el 26 de junio de 2026, permitiendo que más de 42 mil personas inicien la travesía desde Cartagena.

“El dinamismo de la temporada se reflejará en 52 jornadas con dos barcos en operación simultánea, 9 con tres y 2 con cuatro cruceros en un mismo día, además de 22 fechas con pernoctaciones que incrementan el consumo en la ciudad”, indicó el puerto en un comunicado.

En total serán 181 recaladas de 36 líneas internacionales, de las cuales nueve serán inaugurales, es decir, barcos que visitan por primera vez la capital de Bolívar, entre ellos el Brilliant Lady de Virgin Voyages, el Celebrity Ascent de Celebrity Cruises y el Crown Princess de Princess Cruises.