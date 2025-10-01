Boyacá tendrá el primer Batallón Antidrones de Colombia

Firavitoba

En el departamento de Boyacá se pondrá en marcha el primer Batallón Antidrones del país, cuya sede estará ubicada en el municipio de Firavitoba.

El pasado 30 de mayo en el municipio de Chiquinquirá, durante el Consejo de Seguridad y Paz, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez dio a conocer la posibilidad de crear el Batallón Antidrones y hoy esa idea comenzó a materializarse.

“Entendiendo el buen relacionamiento que existe entre el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, se ha venido avanzando en este proyecto muy ambicioso que esperamos el próximo año ya pueda estarse anunciando e inaugurando en el departamento”, aseguró Alejandro Pico Gamma, secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá.

La funcionaria señaló además que el proyecto se podrá materializar gracias a las gestiones que ha desarrollado el gobernador Carlos Amaya con el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional.

“Gracias a estas gestiones que estableció el señor Gobernador, en donde precisamente en el primer periodo de gobierno él cedió algunos predios de la Gobernación de Boyacá al Ejército Nacional, hoy se va a materializar en este batallón tan necesario para la seguridad de nuestro país y claramente de nuestro departamento”, agregó Pico Gamma quien además dijo que la creación de este batallón será de gran impacto para la seguridad de la región.

“El impacto positivo será, además de tener este batallón, tener mayor número de capacidad, mayor número de soldados en nuestro territorio, que claramente estarán velando por la seguridad de los y las boyacenses y asimismo de los visitantes, que siguen creyendo en este como un destino para su desarrollo, no sólo económico, sino para el desarrollo turístico de la región”, afirmó la secretaria de Gobierno de Boyacá.

Se espera tener en esta primera unidad militar de Firavitoba más de 300 unidades de drones de diferentes alcances y autonomías y sistemas antidrones de alta tecnología.