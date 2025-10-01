Cambio Radical y Centro Democrático rechazan señalamientos de Petro contra Paloma Valencia

Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático rechazaron este miércoles los señalamientos del presidente Gustavo Petro a la senadora Paloma Valencia, tras asegurar que habría sido “cómplice” de los falsos positivos en Colombia.

Desde la oposición denunciaron una presunta “persecución y ataques sistemáticos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, replicados por sus ministros y amplificados por influenciadores pagados con los impuestos de los colombianos para hostigar a la oposición”.

Aseguraron que los señalamientos a la senadora Paloma hacen parte de una la larga cadena de “agresiones contra quienes piensan distinto. Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático le exigen al presidente Petro que ponga fin a las calumnias, mentiras y difamaciones contra la oposición. Sus ataques no son más que cortinas de humo para tapar el desgobierno que tiene al país sumido en la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud y una profunda crisis económica”.

Así mismo, aseveraron que fue ese “odio” el que “le costó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y que ha desencadenado atentados, amenazas e intimidaciones contra parlamentarios, diputados, concejales, dirigentes regionales y líderes de nuestras colectividades”

Igualmente, hicieron referencia a la emboscada de la que fue objeto el exconcejal Jairo Evelio Ascanio Naranjo, en Saravena, Arauca. Y responsabilizaron directamente al presidente Gustavo Petro y a su Gobierno “por la seguridad e integridad de todos los integrantes de la oposición”.

El pronunciamiento conjunto tiene que ver con la Cumbre Parlamentaria de la Oposición, que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre: “Ambas colectividades fijarán una posición ideológica y programática en defensa de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho en Colombia. En esta segunda reunión se acordó abordar ampliamente los temas de seguridad y garantías electorales”.