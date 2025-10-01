Capturan en Bogotá a la banda del ‘BMW’, implicada en varios robos de vehículos

Bogotá

En un operativo desarrollado en la localidad de Fontibón, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura en flagrancia de un hombre y la aprehensión de un menor de edad, señalados de integrar la banda delincuencial conocida como los del ‘BMW’, responsables de al menos cuatro hurtos de vehículos en la capital.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Estrada, donde los delincuentes robaron un automóvil a un ciudadano mediante la modalidad de atraco. La víctima, al percatarse del robo, siguió a los responsables y alertó de inmediato a las autoridades.

“Mediante plan candado y gracias a la llamada oportuna de la víctima, se logra interceptar a la camioneta”, explica Mayor Claudia Becerra, subcomandante de la estación de Policía de Fontibón.

Finalmente, los presuntos responsables fueron interceptados a la altura de la avenida Ciudad de Cali con la avenida La Esperanza. Durante el procedimiento, la Policía incautó un revólver modificado con el que, al parecer, habían cometido el atraco. Además, se comprobó que la camioneta en la que se movilizaban había sido utilizada en un atraco registrado el pasado 24 de septiembre en el barrio Mandalay, localidad de Kennedy.

Las autoridades establecieron que el vehículo tenía placas falsas y había sido reportado como hurtado un mes atrás en otra localidad de Bogotá. Sumado a esto, se conoció que el menor de edad aprehendido presenta antecedentes por hurto. Tanto los capturados como los vehículos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.