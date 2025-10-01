“En 2025 la incautación de cocaína ha aumentado en un 5%”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que la demanda y oferta de drogas, al ser un problema de salud pública, debe tener una respuesta integral que ataque estos dos factores.

Por ello, destacó la comparación entre lo cultivado e incautado y dio a conocer, entre otros datos, que el año inmediatamente anterior, aunque aumentaron los cultivos en un 3%, la incautación lo hizo en un 19%.

“Quiere decir que hubo una balanza positiva de un 16%, significa que no es cierto cuando dicen algunos que se incautó más porque se produjo más. La verdad es que la incautación superó lo que se estaba produciendo", dijo.

El ministro informó que durante este año han sido neutralizados 3.683 integrantes de grupos criminales (1.562 del Clan del Golfo, 957 de Grupos Delincuenciales Organizados, 895 de Grupos Armados Organizados Residuales y 269 del ELN). También dijo que la destrucción de laboratorios aumento en un 25% en comparación al año anterior, llegando a 4.831

Dijo que se está trabajando en la implementación de una estrategia integral para el control de hidrocarburos basada en dos líneas estratégicas: control del apoderamiento y control del desvío de combustible legal y subsidiado.

Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa se refirió al desarrollo de capacidades, destacando el dinamismo en la autonomía estratégica, no solo en sistema antidrones y carros blindados, sino en los buques de la Armada de Colombia,

“Hay un proyecto ambicioso en el cual vamos a desarrollar un buque de transporte logístico de gran escala – de 550 toneladas – que tiene un esfuerzo dual que muy seguramente va a traer la basura que se genera en San Andrés, por ejemplo, los carros viejos que quedan allá hay que sacarlos, pero también fomentar el comercio, incluso apoyando a Haití”.

Finalmente, el jefe de la Cartera de Defensa resaltó el aumento, este año, del 50% en cuanto a la ofensiva de la Fuerza Pública contra los grupos armados organizados, evidenciándose un aumento en la neutralización de un 21%, es decir, 3.683 neutralizados.