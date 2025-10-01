Maquinaria amarilla fue incendiada por hombres armados en los Montes de María

El hecho se registró en la vía que del El Carmen de Bolívar conduce al municipio de Zambrano, donde se adelantan trabajos de adecuación y hasta donde llegaron desconocidos para prender fuego a la maquinaria amarilla con la que se adelantan los trabajos por parte del contratista.

“A la altura de Capaca, en el municipio de Zambrano, en donde amedrentaron al vigilante que se encontraba de turno y procedieron a incendiar seis equipos de construcción, y posteriormente se dieron a la huida en motocicleta. Una vez conocidos los hechos, unidades adscritas al batallón de infantería número 13 y de la policía del departamento de Bolívar reaccionaron y lograron acordonar el área”, indicó el secretario de seguridad del departamento de Bolívar, Manuel Berrio.

Ante la situación, el secretario de seguridad informó que se llevará a cabo un consejo de seguridad regional esta tarde con la presencia de todas las autoridades civiles, militares y de policía con jurisdicción en la zona.

“Hay varias hipótesis sobre lo ocurrido. Seguimos a que las investigaciones avancen y podamos tener claridad de lo sucedido”, agregó el funcionario.

Dentro de los equipos afectados se encuentran tres retroexcavadoras y un camión cisterna.