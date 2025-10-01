MinSalud señaló a Norma Hurtado de desconocer acuerdos con Dilian Francisca Toro

En la Comisión Séptima del Senado comenzó este martes, 30 de septiembre, el tercer debate de la reforma a la salud, después de varios intentos en sesiones previas para abordar el texto del Gobierno.

Durante la sesión se debatió la ponencia de archivo, que deberá ser sometida a votación en los próximos días. Igualmente, hace falta el estudio de la ponencia alternativa y de la positiva, que tiene el respaldo del oficialismo.

En todo caso, desde el Ejecutivo ya saben que no tienen con los votos para sacar adelante la ponencia positiva. De hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a hablar de una Constituyente y advirtió que hay un “bloqueo institucional”. También le están apostando desde ya a la apelación.

Por su parte, el ministro de Salud cuestionó una vez más la ponencia alternativa y se fue en contra de la senadora Norma Hurtado, autora de la propuesta, a quien señaló de desobedecer a su jefa política.

“Con todo respeto, la senadora Norma es miembro de un partido político, una persona que tiene en la jefatura una importantísima mujer en este país, que es la doctora Dilian Francisca Toro”, dijo.

Y aseguró que con la gobernadora del Valle se sentó por 12 horas, “dos días seguidos, y hemos atendido cada una de sus necesidades (…) yo no puedo entender que aquí haya un jefe político y, al mismo tiempo, una persona que se representa en un partido haga totalmente lo opuesto a lo que nosotros pactamos con una persona tan importante como la doctora Dilian Francisca”.