Pizarro denunció falta de garantías para participar en consulta del Pacto por decisiones del CNE

La senadora María José Pizarro aseguró que “no hay garantías plenas” para su participación en la consulta interna del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre, en la que busca encabezar la lista al Senado.

Esto, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha reconocido la personería jurídica de su movimiento “Progresistas”. De hecho, este miércoles, 1 de octubre, negaron un recurso de reposición, que había interpuesto tras la decisión de condicionar la creación de su partido.

Y es que el CNE definió el pasado 3 de septiembre que la personería de su partido solo quedaría en firme cuando concluyan las investigaciones pendientes contra el partido MAIS, colectividad de la que surgió Progresistas con la escisión.

“Ante los retrasos injustificados en el reconocimiento de la personería jurídica de Progresistas, que solamente buscan frenar la unidad del Pacto, el mensaje es claro: no hay garantías plenas para mi participación política y, por ende, en la consulta interna del Pacto Histórico”, dijo la senadora.

Y esto, por lo menos, “hasta que el CNE no otorgue sin ningún tipo de condicionamiento la personería de Progresistas (…) Seguimos asistiendo a un nuevo intento de excluir de la democracia a quienes hemos construido un cambio para Colombia. Pero con la misma claridad respondo que yo voy a luchar por mi libertad política”, concluyó.

Esto dijo María José Pizarro: