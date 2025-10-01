Actualidad

Se habilitan corredores humanitarios en la vía al Llano para trasladar pacientes críticos

La medida permitió que se trasladaran cuatro pacientes críticos a Bogotá pese a los bloqueos.

Andrea Novoa Ramírez

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que se han habilitado corredores humanitarios en la vía al Llano para salvaguardar el derecho a la salud. Gracias a esta gestión, cuatro pacientes en estado crítico fueron trasladados hacia Bogotá frente a los bloqueos que afectaban la ruta.

La decisión surge ante la gravedad de la situación debido a que los bloqueos ponían en riesgo la vida de quienes requerían atención médica urgente y transporte desde zonas del Llano hacia centros hospitalarios de la capital. “Esta acción contó con el apoyo del hospital de Cáqueza, que acompañó el paso de las ambulancias y brindó soporte en caso de ser necesaria una atención contingente en su centro hospitalario”, explicó el gobernador. Con la garantía de tránsito seguro, las autoridades locales y de orden público coordinaron acompañamiento y rutas protegidas para estos traslados.

“Estos corredores humanitarios se implementarán con mayor frecuencia mientras persistan los bloqueos en la vía. Por ello, pedimos a los manifestantes respeto por su tránsito, pues de él dependen vidas que requieren atención urgente y prioritaria”, señaló el gobernador Rey, aclarando que esta apertura de corredores será permanente mientras persistan las restricciones viales que afecten el acceso a servicios médicos.

