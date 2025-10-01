Se habilitan corredores humanitarios en la vía al Llano para trasladar pacientes críticos

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que se han habilitado corredores humanitarios en la vía al Llano para salvaguardar el derecho a la salud. Gracias a esta gestión, cuatro pacientes en estado crítico fueron trasladados hacia Bogotá frente a los bloqueos que afectaban la ruta.

La decisión surge ante la gravedad de la situación debido a que los bloqueos ponían en riesgo la vida de quienes requerían atención médica urgente y transporte desde zonas del Llano hacia centros hospitalarios de la capital. “Esta acción contó con el apoyo del hospital de Cáqueza, que acompañó el paso de las ambulancias y brindó soporte en caso de ser necesaria una atención contingente en su centro hospitalario”, explicó el gobernador. Con la garantía de tránsito seguro, las autoridades locales y de orden público coordinaron acompañamiento y rutas protegidas para estos traslados.

“Estos corredores humanitarios se implementarán con mayor frecuencia mientras persistan los bloqueos en la vía. Por ello, pedimos a los manifestantes respeto por su tránsito, pues de él dependen vidas que requieren atención urgente y prioritaria”, señaló el gobernador Rey, aclarando que esta apertura de corredores será permanente mientras persistan las restricciones viales que afecten el acceso a servicios médicos.